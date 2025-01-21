В Госдуме рассказали, когда в России будут проиндексированы пенсии

Российские пенсионеры уже в феврале имеют шанс на дополнительную индексацию пенсии, а также компенсации за январский период. О выплатах рассказал в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от парии «Единая Россия» Никита Чаплин.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — объяснил парламентарий.

Таким образом, пенсия, ранее составлявшая 16 000 рублей будет увеличена до 17 520 рублей, заметил Чаплин.