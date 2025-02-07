Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России — 200 трлн рублей

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Администрации лидера РФ. Глава правительства в ходе встречи доложил об историческом максимуме валового внутреннего продукта (ВВП), который достиг 200 триллионов рублей.

Мишустин доложил Путину об историческом максимуме ВВП России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Премьер-министр сообщил, что ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и составил исторический максимум – 200 триллионов рублей», — сообщается в телеграм-канале Кремля.

Мишустин уточнил, что это последние данные Росстата. Это выше ожиданий. При этом рост в декабре составил 4,5%.