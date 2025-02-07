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Регион
7 февраля, 11:40
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Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России — 200 трлн рублей

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Администрации лидера РФ. Глава правительства в ходе встречи доложил об историческом максимуме валового внутреннего продукта (ВВП), который достиг 200 триллионов рублей.

Мишустин доложил Путину об историческом максимуме ВВП России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Премьер-министр сообщил, что ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и составил исторический максимум – 200 триллионов рублей», — сообщается в телеграм-канале Кремля.

Мишустин уточнил, что это последние данные Росстата. Это выше ожиданий. При этом рост в декабре составил 4,5%.

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В 2024 году дефицит федерального бюджета России достиг 1,7% от ВВП, что является вполне разумным показателем, особенно если сравнивать с другими государствами, сообщил ранее президент России Владимир Путин. Он также привёл данные, согласно которым в США дефицит бюджета в этом году составил 6,2%, во Франции — 6,2%, в Италии — 3,8%, в Японии — 3,7%, а в Германии — 2,2%.

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Telegram / «Кремль. Новости»

Никита Никонов
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