Путин: Дефицит бюджета России в 2024 году составил 1,7% ВВП

В 2024 году дефицит федерального бюджета России достиг 1,7% от ВВП, что является вполне разумным показателем, особенно если сравнивать с другими государствами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он также привёл данные, согласно которым в США дефицит бюджета в этом году составил 6,2%, во Франции — 6,2%, в Италии — 3,8%, в Японии — 3,7%, а в Германии — 2,2%.

«Несколько слов о состоянии федерального бюджета: по оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик», — сказал Путин на открытии совещания по экономическим вопросам.