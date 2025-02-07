Путин: Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент России Владимир Путин отметил, что причины снижение темпов роста ВВП в европейских странах ясны. Однако, по словам главы государства, это проблемы исключительно Европы.
«Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас», — сказал российский лидер.
Президент отметил, что падение темпов роста ВВП наблюдается в ряде стран Евросоюза. Но это не касается России, уточнил глава государства.
Напомним, что ранее Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России. Глава правительства в ходе встречи доложил об историческом максимуме валового внутреннего продукта (ВВП), который достиг 200 триллионов рублей. Премьер уточнил, что это последние данные Росстата. Это выше ожиданий. При этом рост в декабре составил 4,5%.
Life.ru