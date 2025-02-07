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Регион
7 февраля, 12:22

Путин: Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент России Владимир Путин отметил, что причины снижение темпов роста ВВП в европейских странах ясны. Однако, по словам главы государства, это проблемы исключительно Европы.

«Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что падение темпов роста ВВП наблюдается в ряде стран Евросоюза. Но это не касается России, уточнил глава государства.

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Напомним, что ранее Мишустин сообщил Путину о рекордном в истории ВВП России. Глава правительства в ходе встречи доложил об историческом максимуме валового внутреннего продукта (ВВП), который достиг 200 триллионов рублей. Премьер уточнил, что это последние данные Росстата. Это выше ожиданий. При этом рост в декабре составил 4,5%.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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