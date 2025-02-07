Путин: Падение темпов роста ВВП в странах ЕС — это их проблемы, но причины ясны

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным президент России Владимир Путин отметил, что причины снижение темпов роста ВВП в европейских странах ясны. Однако, по словам главы государства, это проблемы исключительно Европы.

«Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что падение темпов роста ВВП наблюдается в ряде стран Евросоюза. Но это не касается России, уточнил глава государства.