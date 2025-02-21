Песков: Пока рано обсуждать переговоры России и США по санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что пока преждевременно анализировать результаты встречи.

Песков подчеркнул, что обсуждать условия возможных встреч, в том числе по вопросу санкций, пока рано.