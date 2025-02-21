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Регион
21 февраля, 20:18

Песков: Пока рано обсуждать переговоры России и США по санкциям

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры России и США, которые состоялись в Эр-Рияде. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что пока преждевременно анализировать результаты встречи.

Песков подчеркнул, что обсуждать условия возможных встреч, в том числе по вопросу санкций, пока рано.

«Слишком преждевременно обсуждать условия любых возможных договорённостей, в том числе касающихся санкций», — заявил он.

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Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Заседание делегаций длилось 4,5 часа и, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, прошло неплохо. В Белом доме назвали встречу исторической.

Артём Гапоненко
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