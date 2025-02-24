Песков: ЕС, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине
Евросоюз, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил введение очередного — 16-го — европейского пакета санкций.
«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убеждённости в необходимости продолжения войны», — отметил представитель Кремля.
Он констатировал, что позиция европейцев полностью контрастирует с настроем США и России, которые сейчас занимаются поиском путей урегулирования.
Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц, ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ. Также ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию.
Life.ru