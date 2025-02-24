Евросоюз, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил введение очередного — 16-го — европейского пакета санкций.

«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убеждённости в необходимости продолжения войны», — отметил представитель Кремля.