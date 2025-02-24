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24 февраля, 09:37

Песков: ЕС, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине

Евросоюз, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил введение очередного — 16-го — европейского пакета санкций.

«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убеждённости в необходимости продолжения войны», — отметил представитель Кремля.

Он констатировал, что позиция европейцев полностью контрастирует с настроем США и России, которые сейчас занимаются поиском путей урегулирования.

Песков: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом
Песков: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом

Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц, ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ. Также ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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