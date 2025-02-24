Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT
В рамках нового, 16-го, пакета антироссийскийх санкций Евросоюз отключил от платёжной системы SWIFT 13 банков из РФ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции в банковской сфере, в частности сейчас решается вопрос о возможном отключении российских банков от системы SWIFT. Также Еврокомиссия обсуждает и возможность остановить импорт алюминия из России.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leontyev