Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:05

Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT

В рамках нового, 16-го, пакета антироссийскийх санкций Евросоюз отключил от платёжной системы SWIFT 13 банков из РФ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте.

Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и сделать свой аналог системы
Глава ВТБ Костин предложил «убить» SWIFT и сделать свой аналог системы

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции в банковской сфере, в частности сейчас решается вопрос о возможном отключении российских банков от системы SWIFT. Также Еврокомиссия обсуждает и возможность остановить импорт алюминия из России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leontyev

Николай Рюмин
  • Новости
  • ЕС
  • Банки
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar