Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT

В рамках нового, 16-го, пакета антироссийскийх санкций Евросоюз отключил от платёжной системы SWIFT 13 банков из РФ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», — говорится в тексте.