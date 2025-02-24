Евросоюз запретил экспорт игровых консолей в Россию
Евросоюз (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт игровых консолей в Россию, которые якобы используются для управления беспилотниками. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
«Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — указано в заявлении.
А ранее сегодня ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот РФ, и восемь российских СМИ.
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