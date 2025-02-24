Евросоюз запретил экспорт игровых консолей в Россию

Евросоюз (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт игровых консолей в Россию, которые якобы используются для управления беспилотниками. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — указано в заявлении.