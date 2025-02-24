Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 08:36

Евросоюз запретил экспорт игровых консолей в Россию

Евросоюз (ЕС) в рамках 16-го пакета санкций запретил экспорт игровых консолей в Россию, которые якобы используются для управления беспилотниками. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — указано в заявлении.

А ранее сегодня ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот РФ, и восемь российских СМИ.

ЕС спохватился из-за ‎помощи Армии России и призвал лишить её «‎орудий войны» – Xbox и PlayStation
ЕС спохватился из-за ‎помощи Армии России и призвал лишить её «‎орудий войны» – Xbox и PlayStation
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar