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Регион
24 февраля, 09:31

Песков: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не видит предпосылок для возобновления диалога со странами Европы. Так представитель Кремля прокомментировал введение очередного — шестнадцатого — пакета санкций Евросоюза против РФ.

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой», — заявил он.

Песков также отметил, что данный пакет санкций ЕС против России был вполне прогнозируемым. По его словам, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования.

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Напомним, что ранее ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ. В чёрный список Евросоюза попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ.

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Александр Юнашев
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