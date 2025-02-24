Песков: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не видит предпосылок для возобновления диалога со странами Европы. Так представитель Кремля прокомментировал введение очередного — шестнадцатого — пакета санкций Евросоюза против РФ.

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой», — заявил он.

Песков также отметил, что данный пакет санкций ЕС против России был вполне прогнозируемым. По его словам, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования.