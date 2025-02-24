Песков: Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не видит предпосылок для возобновления диалога со странами Европы. Так представитель Кремля прокомментировал введение очередного — шестнадцатого — пакета санкций Евросоюза против РФ.
«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой», — заявил он.
Песков также отметил, что данный пакет санкций ЕС против России был вполне прогнозируемым. По его словам, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования.
Напомним, что ранее ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ. В чёрный список Евросоюза попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ограничения коснулись 74 судов, якобы входящих в теневой флот России, и 8 российских СМИ.
Life.ru