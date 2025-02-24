«Трампу безразлична судьба Европы»: Будущий канцлер Германии сделал ряд громких заявлений

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил серьёзные опасения относительно отношения администрации Дональда Трампа к ЕС. По его мнению, после последних заявлений Белого дома стало очевидно, что судьба Европы не интересует нынешнее руководство США.

«После заявлений Дональда Трампа на последней неделе стало ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична», — заявил Мерц в телеэфире после победы консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

Мерц убеждён, что именно поэтому Германии и другим странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на укреплении собственного авторитета и независимости. Это поможет Европе самостоятельно решать возникающие вопросы и не зависеть от позиции Вашингтона.

«Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США», — подчеркнул он.