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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 01:32

Трамп поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке статьи 5 устава НАТО. Однако он исключил её применение в случае Украины.

«Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.

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Статья 5 устава НАТО гласит, что вооружённое нападение на одну страну – участницу считается нападением на весь альянс.

Также на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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