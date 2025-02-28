«Будем делать выводы»: В Госдуме отреагировали на слова Трампа об уважении к Зеленскому

Не стоит спешить с выводами о позиции США по Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об уважении к Владимиру Зеленскому. Он призвал судить президента США не по словам, а по действиям.

«Мы посмотрим, как пройдут переговоры, насколько Трамп будет готов подписать соглашение и насколько оно будет связывать Украину, и после этого будем делать выводы. В любом случае Трамп действовал и будет действовать только в интересах США...» — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».