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28 февраля, 14:58

«Будем делать выводы»: В Госдуме отреагировали на слова Трампа об уважении к Зеленскому

Депутат Чепа: Не стоит спешить с выводами о позиции США по Украине

Не стоит спешить с выводами о позиции США по Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об уважении к Владимиру Зеленскому. Он призвал судить президента США не по словам, а по действиям.

«Мы посмотрим, как пройдут переговоры, насколько Трамп будет готов подписать соглашение и насколько оно будет связывать Украину, и после этого будем делать выводы. В любом случае Трамп действовал и будет действовать только в интересах США...» — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором, указав на его низкий рейтинг и нежелание проводить выборы на Украине. Однако позже президент США удивился собственному заявлению и подчеркнул, что уважает Зеленского.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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