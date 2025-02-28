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28 февраля, 01:50

Трамп: Я уважаю Зеленского и уверен, что мы хорошо поладим

Президент США Дональд Трамп выразил своё уважение к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Это заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

Трамп отметил, что США отправили Киеву много техники и финансовой помощи. По его словам, Украина «храбро сражалась».

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«Думаю, утром нас ждёт очень продуктивная встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас огромное уважение друг к другу. Я испытываю большое уважение к нему», — подчеркнул Трамп.

До этого министр финансов Скотт Бессент рассказал о планах сотрудничества США и Украины в области добычи полезных ископаемых. Ожидается, что 28 февраля Зеленский и Трамп подпишут согласованный договор.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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