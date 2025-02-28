Трамп: Я уважаю Зеленского и уверен, что мы хорошо поладим

Президент США Дональд Трамп выразил своё уважение к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Это заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

Трамп отметил, что США отправили Киеву много техники и финансовой помощи. По его словам, Украина «храбро сражалась».

«Думаю, утром нас ждёт очень продуктивная встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас огромное уважение друг к другу. Я испытываю большое уважение к нему», — подчеркнул Трамп.