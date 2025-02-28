Трампа предостерегли от ловушки Зеленского с редкоземельными металлами

Сделка США с Украиной по редкоземельным металлам станет для американского президента Дональда Трампа ловушкой. Вашингтон не сможет получить от неё много доходов, так как Киев преувеличил запасы ресурсов, предупреждает научный сотрудник аналитического центра «Приоритеты обороны» Кристофер Маккаллион (Christopher McCallion) в статье для портала UnHerd.

«Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст их участию в украинских делах на фоне тлеющей напряжённости с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу», — предупреждает колумнист.

По его оценке, от заключения соглашения Вашингтон вряд ли получит много доходов, не говоря уже о стратегическом значении. Богатства украинских недр, особенно запасы редкоземельных металлов, Владимир Зеленский на самом деле сильно преувеличил, чтобы сделать Трампу выгодное предложение, пишет Маккаллион.