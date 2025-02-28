Трампа предостерегли от ловушки Зеленского с редкоземельными металлами
UnHerd: Трамп может угодить в ловушку из-за сделки по редкоземельным металлам
Сделка США с Украиной по редкоземельным металлам станет для американского президента Дональда Трампа ловушкой. Вашингтон не сможет получить от неё много доходов, так как Киев преувеличил запасы ресурсов, предупреждает научный сотрудник аналитического центра «Приоритеты обороны» Кристофер Маккаллион (Christopher McCallion) в статье для портала UnHerd.
«Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст их участию в украинских делах на фоне тлеющей напряжённости с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу», — предупреждает колумнист.
По его оценке, от заключения соглашения Вашингтон вряд ли получит много доходов, не говоря уже о стратегическом значении. Богатства украинских недр, особенно запасы редкоземельных металлов, Владимир Зеленский на самом деле сильно преувеличил, чтобы сделать Трампу выгодное предложение, пишет Маккаллион.
Главарь киевского режима преследует очевидную цель – получение гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира. Трамп же смотрит на это соглашение как на компенсацию за многомиллиардную помощь Украине, заключил аналитик.
Напомним, что накануне президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером подтвердил, что подпишет соглашение об украинских полезных ископаемых с киевским лидером. Публицист и депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман поделился своим мнением о важности данного договора для России в интервью Life.ru. Он объяснил, почему украинцы уже не рассматривают последствия и потенциальные риски, связанные с этой сделкой.
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