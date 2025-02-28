Одобренная Владимиром Зеленским сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном положит начало разделу Украины. Об этом предупредил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте оппозиционного движения.

«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности – начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. Есть известный анекдот, когда капитан корабля радирует судоходной компании: «SOS! Корабль тонет, спасите!», а оттуда радиограмма: «Спасибо за информацию – корабль продаем». Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у неё не осталось», — объясняет Медведчук.

Он убеждён в том, что Зеленский, продавая залежи металлов под землёй, исходит из собственных мотивов и абсолютно не думает о простых украинцах. По его оценке, главарь киевского режима вздумал всех перехитрить, но сам же попал в ловушку президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома будет диктовать Зеленскому свои условия, уверен Медведчук.

Но самое интересное то, что у киевского политика в реальности нет тех ископаемых, о которых он говорит. Дело в том, что из полезных ископаемых в 111 млрд тонн более 70% приходится на три региона: Днепропетровскую область и российские республики Донбасса.

«Перешли под контроль РФ 41 месторождение угля, 27 природного газа, 14 пропана, 9 нефти, 6 железной руды, 2 титановой руды, 2 циркониевой руды, 1 стронция, 1 лития, 1 урана и 1 золота», – перечислил Медведчук.