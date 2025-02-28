Состав соглашения о природных ресурсах Украины, под которым свою подпись готовится поставить Владимир Зеленский, даст украинцам понять, что их соотечественники на фронте гибнут за богатства, не принадлежащие им. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Когда всё станет известно в деталях — это самая чувствительная вещь — вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит — ни земли, ни ископаемых, ничего», — утверждает бывший нардеп.

По его словам, украинские олигархи будут до последнего сопротивляться реализации сделки с США, поскольку им принадлежат права на разработку недр. Помогать им в этом будут друзья из Верховной рады.