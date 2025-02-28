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28 февраля, 05:58

«Не за что воевать»: Экс-депутат Рады раскрыл украинцам глаза на унизительную сделку с США

Экс-депутат Рады Олейник: Украинцам будет не за что воевать после сделки с США

Состав соглашения о природных ресурсах Украины, под которым свою подпись готовится поставить Владимир Зеленский, даст украинцам понять, что их соотечественники на фронте гибнут за богатства, не принадлежащие им. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Когда всё станет известно в деталях — это самая чувствительная вещь — вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит — ни земли, ни ископаемых, ничего», — утверждает бывший нардеп.

По его словам, украинские олигархи будут до последнего сопротивляться реализации сделки с США, поскольку им принадлежат права на разработку недр. Помогать им в этом будут друзья из Верховной рады.

А гарантии безопасности, которых вот уже несколько лет яростно добивается Зеленский, — это не про Украину, а лично про него, его семью и его ближайшее окружение, утверждает Олейник.

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Ранее самолёт с Зеленским на борту вылетел из Польши в США. Для чего конкретно — непонятно, поскольку украинский кабмин заявил, что подписывать сделку по недрам с Белым домом будет не глава киевского режима, а министр иностранных дел Украины Сибига или вице-премьер Свириденко. Однако президент Штатов говорил, что 28 февраля Зеленский прилетит в Америку заключать соглашение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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