Думают только о выживании: Вассерман рассказал, почему украинцам нет дела до продажи недр
Вассерман: Украинцы думают только о своём выживании на фоне сделки с США
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США. В ходе этого визита ожидается подписание договора между Киевом и Вашингтоном о разработке полезных ископаемых на территориях Незалежной. Публицист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru прокомментировал значимость сделки для страны, а также объяснил, почему сами украинцы уже не думают о последствиях и возможных рисках сделки.
Само это соглашение напоминает мне анекдот из 1990-х: «Договариваются двое, что один другому продаст вагон печенья за тысячу долларов. Договорились и разбежались: один искать вагон печенья, другой — тысячу долларов».
«Дело в том, что Украина, судя по всему, просто не располагает нужным количеством редкоземельных элементов. Формально они там есть, как и всюду, но лишь в очень немногих местах их выгодно добывать и, главное, разделять. Проблема этих элементов в том, что они очень близки по своим свойствам и их трудно отделять друг от друга. А нужны они именно за те свойства, которые различаются. Поэтому в мире есть очень немного мест, где их выгодно разрабатывать. Одно из таких мест находится в Российской Федерации», — объяснил Вассерман.
Депутат подчеркнул, что, даже по самым оптимистичным оценкам, запасы ископаемых на территории Незалежной просто «не дотягивают» до сумм, которые Киев обсуждает с Вашингтоном. У эксперта зародилось сомнение, что Трамп сейчас располагает таким количеством ресурсов, чтобы выполнить все пожелания Зеленского. И хотя США обладают необходимыми средствами, внутренние сложности вынуждают их поставить в приоритет собственные задачи, а не украинские.
И пока глава киевского режима пытается решить вопросы международного сотрудничества и договориться о сделке по редкоземельным ископаемым с США, народ Украины думает о том, чтобы просто выжить.
Полагаю, что народу Украины уже практически нет дела ни до чего, кроме собственного выживания, они уже и не думают об этих ресурсах, будучи обманутыми. Попытки решать проблемы Западной Европы и Северной Америки за счёт народа Украины привели к тому, что от этого народа скоро ничего не останется.
«Большинство народа Украины — это русские. Соответственно, к призывам сделать их антирусскими большая часть относится без энтузиазма. А уж идея воевать за то, чтобы перестать быть русскими, вообще проходит по ведомству психиатрии», — говорит Вассерман.
Прогноз на будущее от публициста неутешителен. По словам Вассермана, решения Зеленского не принесут пользы жителям Украины. Более того, в случае воссоединения некоторых территорий Незалежной с Россией после спецоперации договор Киева и Вашингтона утратит юридическую силу.
«Боюсь, что нынешнее решение Зеленского не добавит ничего к состоянию народа Украины. Но могу утешить: когда все земли, ныне оккупированные террористической организацией Украина, включая такие регионы, как Львов и Черновцы, будут освобождены, русское большинство этих земель воссоединится с Россией. Договор, подписанный Зеленским, утратит всякую юридическую силу. Всё, что подписывает Зеленский, — это филькина грамота», — отметил он.
Вассерман добавил, что в будущем Трампу, вероятно, придётся решать многие вопросы о добыче редкоземельных металлов с российским президентом Владимиром Путиным.
Что касается США, Владимир Владимирович [Путин] предложил им участвовать в разработке ископаемых, где при нынешних экономических условиях есть смысл заниматься редкоземельными металлами. Когда конъюнктура рынка станет достаточно выгодной для освоения месторождений, находящихся сейчас под оккупацией Украины, эта оккупация уже закончится. Соответственно, по этим месторождениям Трампу тоже придётся договариваться с нами.
Ранее зарубежные СМИ писали, что информация о залежах редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличена. По их оценке, на территории страны нет такого количества месторождений, которые могли бы позволить выполнить условия сделки с США. Несмотря на это, украинская сторона одобрила договор с США о разработке полезных ископаемых и готова принять все условия Белого дома.
Life.ru