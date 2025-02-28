Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США. В ходе этого визита ожидается подписание договора между Киевом и Вашингтоном о разработке полезных ископаемых на территориях Незалежной. Публицист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru прокомментировал значимость сделки для страны, а также объяснил, почему сами украинцы уже не думают о последствиях и возможных рисках сделки.

Само это соглашение напоминает мне анекдот из 1990-х: «Договариваются двое, что один другому продаст вагон печенья за тысячу долларов. Договорились и разбежались: один искать вагон печенья, другой — тысячу долларов». Анатолий Вассерман Публицист, депутат Государственной думы

«Дело в том, что Украина, судя по всему, просто не располагает нужным количеством редкоземельных элементов. Формально они там есть, как и всюду, но лишь в очень немногих местах их выгодно добывать и, главное, разделять. Проблема этих элементов в том, что они очень близки по своим свойствам и их трудно отделять друг от друга. А нужны они именно за те свойства, которые различаются. Поэтому в мире есть очень немного мест, где их выгодно разрабатывать. Одно из таких мест находится в Российской Федерации», — объяснил Вассерман.

Депутат подчеркнул, что, даже по самым оптимистичным оценкам, запасы ископаемых на территории Незалежной просто «не дотягивают» до сумм, которые Киев обсуждает с Вашингтоном. У эксперта зародилось сомнение, что Трамп сейчас располагает таким количеством ресурсов, чтобы выполнить все пожелания Зеленского. И хотя США обладают необходимыми средствами, внутренние сложности вынуждают их поставить в приоритет собственные задачи, а не украинские.

И пока глава киевского режима пытается решить вопросы международного сотрудничества и договориться о сделке по редкоземельным ископаемым с США, народ Украины думает о том, чтобы просто выжить.

Полагаю, что народу Украины уже практически нет дела ни до чего, кроме собственного выживания, они уже и не думают об этих ресурсах, будучи обманутыми. Попытки решать проблемы Западной Европы и Северной Америки за счёт народа Украины привели к тому, что от этого народа скоро ничего не останется. Анатолий Вассерман Публицист, депутат Государственной думы

«Большинство народа Украины — это русские. Соответственно, к призывам сделать их антирусскими большая часть относится без энтузиазма. А уж идея воевать за то, чтобы перестать быть русскими, вообще проходит по ведомству психиатрии», — говорит Вассерман.

Прогноз на будущее от публициста неутешителен. По словам Вассермана, решения Зеленского не принесут пользы жителям Украины. Более того, в случае воссоединения некоторых территорий Незалежной с Россией после спецоперации договор Киева и Вашингтона утратит юридическую силу.

«Боюсь, что нынешнее решение Зеленского не добавит ничего к состоянию народа Украины. Но могу утешить: когда все земли, ныне оккупированные террористической организацией Украина, включая такие регионы, как Львов и Черновцы, будут освобождены, русское большинство этих земель воссоединится с Россией. Договор, подписанный Зеленским, утратит всякую юридическую силу. Всё, что подписывает Зеленский, — это филькина грамота», — отметил он.

Вассерман добавил, что в будущем Трампу, вероятно, придётся решать многие вопросы о добыче редкоземельных металлов с российским президентом Владимиром Путиным.