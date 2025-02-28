В Кремле ответили на вопрос об уважительном заявлении Трампа о Зеленском

Комментировать заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском пока преждевременно, следует дождаться окончания их сегодняшних переговоров в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Белого дома заявил, что уважает Зеленского. При этом несколько дней назад он назвал его диктатором.