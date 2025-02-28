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28 февраля, 10:10

В Кремле ответили на вопрос об уважительном заявлении Трампа о Зеленском

Песков не стал комментировать заявление Трампа об уважении к Зеленскому

Комментировать заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском пока преждевременно, следует дождаться окончания их сегодняшних переговоров в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Белого дома заявил, что уважает Зеленского. При этом несколько дней назад он назвал его диктатором.

«Давайте дождёмся результатов сегодняшних контактов и тех заявлений, которые по итогу будут сделаны», — заявил Песков журналистам.

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Напомним, вечером 28 февраля в США пройдут переговоры между американским президентом и Зеленским, который уже прибыл в Соединённые Штаты. Ожидается, что они подпишут сделку о редкоземельных металлах. Ранее глава Белого дома жёстко критиковал Зеленского, даже назвав его диктатором. Однако через неделю республиканец удивился собственному заявлению и заявил, что уважает Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александр Юнашев
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