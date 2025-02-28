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28 февраля, 18:31

Зеленский досрочно покидает Белый дом после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после перепалки с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Переговоры главы киевского режима с президентом США закончились провалом, пишет издание «Страна.ua».

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Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США прямо под прицелами телекамер. Всё началось с того, что Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности. При этом Зеленский настаивал, что Киев не желает прекращения огня.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Александра Вишнякова
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