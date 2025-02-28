Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя
Украинский посол схватилась за голову во время перепалки Зеленского и Трампа
Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет американская журналистка Кейтлан Коллинз.
Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Видео © «Страна.ua»
«То, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, Вэнсом и Зеленским. Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт». Украинский посол схватился за голову в этот момент», – написала Коллинз в соцсети Х.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США прямо под прицелами телекамер. Всё началось с того, что Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности.
«Страна.ua»