Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя

Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет американская журналистка Кейтлан Коллинз.

Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову во время перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Видео © «Страна.ua»

«То, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, Вэнсом и Зеленским. Трамп был в ярости и закончил словами: «Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт». Украинский посол схватился за голову в этот момент», – написала Коллинз в соцсети Х.