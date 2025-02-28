Зеленский на встрече с Трампом высказался против прекращения огня и перемирия

Хозяин Белого дома сообщил Зеленскому, что пришло время завершить конфликт, отметив свои положительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако украинский лидер сразу выступил против перемирия, утверждая, что Москва якобы наверняка нарушит режим прекращения огня. На вопрос о выводе российских войск с захваченных территорий Трамп ответил: «Посмотрим, это значительная площадь».

Кроме того, он подчеркнул, что Зеленский не вправе диктовать условия по поводу завершения войны, поскольку «сейчас его позиция не самая сильная». Трамп добавил, что без поддержки США у Украины нет шансов на успех. Он также предостерёг, что Зеленский рискует жизнями миллионов людей и возможностью начала третьей мировой войны. В заключение американский политик отметил, что Штаты могут прекратить помощь Киеву, если экс-комик не проявит стремление к миру.