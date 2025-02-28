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Регион
28 февраля, 17:53

Зеленский на встрече с Трампом высказался против прекращения огня и перемирия

Трамп призвал Зеленского прекратить конфликт на Украине пора, РФ этого хочет

Во время встречи с президентом США Владимир Зеленский высказал своё несогласие с идеей прекращения огня и перемирия. Трансляцию вели украинские СМИ.

Хозяин Белого дома сообщил Зеленскому, что пришло время завершить конфликт, отметив свои положительные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Однако украинский лидер сразу выступил против перемирия, утверждая, что Москва якобы наверняка нарушит режим прекращения огня. На вопрос о выводе российских войск с захваченных территорий Трамп ответил: «Посмотрим, это значительная площадь».

Кроме того, он подчеркнул, что Зеленский не вправе диктовать условия по поводу завершения войны, поскольку «сейчас его позиция не самая сильная». Трамп добавил, что без поддержки США у Украины нет шансов на успех. Он также предостерёг, что Зеленский рискует жизнями миллионов людей и возможностью начала третьей мировой войны. В заключение американский политик отметил, что Штаты могут прекратить помощь Киеву, если экс-комик не проявит стремление к миру.

Зеленский поругался с Трампом и Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире
Зеленский поругался с Трампом и Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире

Напомним, Зеленский прилетел в США. Целью визита экс-юмориста в Вашингтон стало подписание соглашения по редкоземельным металлам. Ранее документ появился в Сети. Встреча в Белом доме уже началась. Трамп оценил лук экс-комика с милитари лонгсливом и встретил его фразой «Он сегодня приоделся».

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«Единые новости»

Николь Вербер
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