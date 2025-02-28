Зеленский поругался с Трампом и Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире
Трамп заявил Зеленскому, что тот ведёт себя неуважительно по отношению к США
Владимир Зеленский устроил перепалку в Белом доме в прямом эфире. Всё началось с того, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами.
«Вы высказываете нам неуважение», — сказал президент США Дональд Трамп, отметив, что Зеленский не в праве диктовать, как Штатам относиться к конфликту, ведь администрация пытается урегулировать ситуацию.
«У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить — «я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках», — добавил американский лидер.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в США пройдут переговоры между главой Белого дома и Зеленским. Ожидается, что политики подпишут сделку о редкоземельных металлах. Всё должно было случиться в 21:00. После подписания соглашения лидер США и экс-комик должны были явиться к прессе и ответить на вопросы.
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