Зеленский поругался с Трампом и Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире

Владимир Зеленский устроил перепалку в Белом доме в прямом эфире. Всё началось с того, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами.

«Вы высказываете нам неуважение», — сказал президент США Дональд Трамп, отметив, что Зеленский не в праве диктовать, как Штатам относиться к конфликту, ведь администрация пытается урегулировать ситуацию.