«Спасибо, Трамп»: Зеленский выдал пачку благодарностей после того, как его выгнали из Белого дома

Владимир Зеленский выдал первый комментарий после скандала, случившегося в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — написал глава киевского режима в соцсети X.