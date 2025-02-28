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28 февраля, 19:38
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«Спасибо, Трамп»: Зеленский выдал пачку благодарностей после того, как его выгнали из Белого дома

Зеленский поблагодарил США и Трампа после скандального визита в Белый дом

Встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса в Белом доме. Обложка © ТАСС/AP Photo/ Mystyslav Chernov

Встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса в Белом доме. Обложка © ТАСС/AP Photo/ Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский выдал первый комментарий после скандала, случившегося в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — написал глава киевского режима в соцсети X.

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Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Однако визит с самого начала вышел скомканным: Трамп обратил внимание на внешний вид экс-комика, который был одет не по деловому. Во время беседы глава Штатов обвинил Зеленского в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписания документа по редкоземельным металлам так и не произошло.

Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
Артур Лапсаков
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