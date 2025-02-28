Провальные переговоры между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом завершились скорым отъездом главы киевского режима из Белого дома. Он не успел сделать и одной трети запланированных дел, в том числе подписать договор о редкоземельных металлах. Украинские СМИ публикуют начало и самый разгар конфликта между политиками, который и сорвал все намеченные планы.

Вэнс: Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединённым Штатам Америки и Президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о войне…

Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде. Нет, нет (останавливает Зеленского). Вы много говорили. Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам.

Зеленский: Господин Президент, мы остаёмся в нашей стране, остаёмся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете.

Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам, через этого глупого президента (Джо Байдена. — Прим. Life.ru), 350 миллиардов долларов (Зеленский пытается перебивать). Мы дали вам военное оборудование. И ваши люди храбры, но они использовали наше военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели. За три дня.

Зеленский: Я слышал это от [президента России Владимира] Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.

Трамп: Это будет очень сложно вести дела вот так. Опять же, просто скажите спасибо.

Зеленский: Я много раз говорил слова благодарности американскому народу.

Вэнс: Примите, что существуют разногласия, и давайте решать их в законном порядке, а не пытаться разбираться через американские СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.

Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого». Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю — берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали гибнуть. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня.

Зеленский: Спросите наших людей об этом…