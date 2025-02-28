«Будете воевать сами»: Трамп поставил жёсткий ультиматум Зеленскому
Трамп пообещал лишить Украину всего, если Зеленский не будет стремиться к миру
Вашингтон может прекратить поддержку Киева, если Владимир Зеленский не проявит усилий для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме.
«Или вы заключите сделку, или мы уходим. И если мы уйдём, вы будете воевать до конца. Я не думаю, что это будет красиво», — отметил американский лидер.
Сегодня Зеленскому и без этого досталось. Он прилетел в Штаты, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но с порога получил усмешку от Трампа. Кроме того, республиканец указал на неуважительное отношение к администрации, которая хочет решить конфликт. Лидер Америки попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но тот настаивал на своём. В итоге получив тумаков от администрации Трампа, Зеленский досрочно уехал из Белого дома, так и не подписав бумаги.
X / Republicans against Trump