«Будете воевать сами»: Трамп поставил жёсткий ультиматум Зеленскому

Вашингтон может прекратить поддержку Киева, если Владимир Зеленский не проявит усилий для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме.

«Или вы заключите сделку, или мы уходим. И если мы уйдём, вы будете воевать до конца. Я не думаю, что это будет красиво», — отметил американский лидер.