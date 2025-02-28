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28 февраля, 18:42

«Будете воевать сами»: Трамп поставил жёсткий ультиматум Зеленскому

Трамп пообещал лишить Украину всего, если Зеленский не будет стремиться к миру

Вашингтон может прекратить поддержку Киева, если Владимир Зеленский не проявит усилий для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме.

«Или вы заключите сделку, или мы уходим. И если мы уйдём, вы будете воевать до конца. Я не думаю, что это будет красиво», — отметил американский лидер.

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Сегодня Зеленскому и без этого досталось. Он прилетел в Штаты, чтобы подписать соглашение по редкоземельным металлам, но с порога получил усмешку от Трампа. Кроме того, республиканец указал на неуважительное отношение к администрации, которая хочет решить конфликт. Лидер Америки попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но тот настаивал на своём. В итоге получив тумаков от администрации Трампа, Зеленский досрочно уехал из Белого дома, так и не подписав бумаги.

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X / Republicans against Trump

Александра Мышляева
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