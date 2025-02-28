Трамп назвал контакты с Путиным превосходными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже начались обсуждения условий возможного соглашения для разрешения конфликта на Украине, и что переговоры с Россией проходят успешно. Он назвал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным превосходным.

«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным... Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, отметив, что его контакты с росссийским лидером проходят конструктивно.

Президент США добавил, что переговорщики начали работу над параметрами будущего соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий и выделение финансовых средств на восстановление. По его словам, тысячи солдат погибают с обеих сторон, и администрация стремимся к тому, чтобы это закончилось.