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28 февраля, 18:20

Трамп назвал контакты с Путиным превосходными

Трамп: Переговоры с Россией проходят успешно, начались обсуждения соглашения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже начались обсуждения условий возможного соглашения для разрешения конфликта на Украине, и что переговоры с Россией проходят успешно. Он назвал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным превосходным.

«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным... Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, отметив, что его контакты с росссийским лидером проходят конструктивно.

Президент США добавил, что переговорщики начали работу над параметрами будущего соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий и выделение финансовых средств на восстановление. По его словам, тысячи солдат погибают с обеих сторон, и администрация стремимся к тому, чтобы это закончилось.

«Вселяет надежду»: Путин высказался о первых контактах с Трампом и его командой
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Ранее Трамп высказал уверенность в том, что Россия выполнит все свои обязательства по соглашению относительно Украины. Он отметил, что давно знаком с Владимиром Путиным и считает его человеком, который держит слово. По его словам, соглашение между странами «будет подписано», а Белый дом будет руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Мышляева
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