Трамп назвал контакты с Путиным превосходными
Трамп: Переговоры с Россией проходят успешно, начались обсуждения соглашения
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже начались обсуждения условий возможного соглашения для разрешения конфликта на Украине, и что переговоры с Россией проходят успешно. Он назвал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным превосходным.
«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным... Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, отметив, что его контакты с росссийским лидером проходят конструктивно.
Президент США добавил, что переговорщики начали работу над параметрами будущего соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что основным аспектом остаётся прекращение боевых действий и выделение финансовых средств на восстановление. По его словам, тысячи солдат погибают с обеих сторон, и администрация стремимся к тому, чтобы это закончилось.
Ранее Трамп высказал уверенность в том, что Россия выполнит все свои обязательства по соглашению относительно Украины. Он отметил, что давно знаком с Владимиром Путиным и считает его человеком, который держит слово. По его словам, соглашение между странами «будет подписано», а Белый дом будет руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».
ТАСС / Михаил Метцель