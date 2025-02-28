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28 февраля, 06:02

«Я его давно знаю»: Трамп уверен в исполнении условий сделки Путиным

Трамп выразил уверенность в том, что Россия выполнит договорённости по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия выполнит все обязательства в рамках украинского соглашения. Республиканец заявил, что давно знаком с лидером Владимиром Путиным и считает его человеком, который сдерживает свои обещания. Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами.

«Я с ним говорил. Я уже давно знаю его. Я думаю, он сдержит своё слово», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он, что Путину можно доверять в вопросах, которые касаются Украины.

Лидер Америки также отметил, что соглашение «будет подписано», а Белый дом будет руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй». То же самое нужно сделать Москве, уверен он.

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Ранее о первых контактах с командой Трампа высказался президент Путин. Глава государства заявил, что налаживание отношений вселяет надежду на доброе будущее между странами. Он также объяснил, что сейчас у России есть встречный настрой работать над восстановлением отношений.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Афонина
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