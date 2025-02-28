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28 февраля, 04:00

Конец Зеленского и переговоры Путина с Трампом: Астролог назвал Life.ru главные события марта

Астролог Зараев: Встреча Путина и Трампа пройдёт перед коридором затмений в марте

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / kremlin.ru / X / The White House / president.gov.ua

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж Life.ru / kremlin.ru / X / The White House / president.gov.ua

Март всегда был судьбоносным месяцем для России, и 2025 год не станет исключением. Астролог Александр Зараев в беседе с Life.ru заявил, что этот месяц станет переломным моментом как в российской, так и в мировой политике.

По его мнению, в начале марта нас ждёт изменение финансовой структуры государственного устройства. Ослабление доллара, жёсткие экономические реформы — всё это подготовительные всплески перед крупными переменами.

В марте будет коридор затмений. Включатся так называемые кармические лунные узлы. Первое включение произойдёт во время полнолуния 14 марта, когда Луна будет в оппозиции к Солнцу и находиться на своей лунной оси. Кстати, я ожидаю, что встреча Путина и Трампа может произойти перед этим, 13 или 14 марта.

Александр Зараев

Астролог

В марте будет коридор затмений. Включатся так называемые кармические лунные узлы. Первое включение произойдёт во время полнолуния 14 марта, когда Луна будет в оппозиции к Солнцу и находиться на своей лунной оси. Кстати, я ожидаю, что встреча Путина и Трампа может произойти перед этим, 13 или 14 марта.
В марте будет коридор затмений. Включатся так называемые кармические лунные узлы. Первое включение произойдёт во время полнолуния 14 марта, когда Луна будет в оппозиции к Солнцу и находиться на своей лунной оси. Кстати, я ожидаю, что встреча Путина и Трампа может произойти перед этим, 13 или 14 марта.
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Также эксперт предсказал судьбу Владимира Зеленского. Плутон вошёл в знак Водолея, под которым родился глава киевского режима. По словам Зараева, этот транзит предвещает конец его политической карьеры и, возможно, тюрьму.

К концу июня 2025 года СВО пройдёт точку невозврата. Астролог отмечает, что тогда все карты будут раскрыты, и либо будет поставлена жирная точка, либо подписано соглашение.

«Зеленский может продержаться ещё какое-то время, но до осени, когда планируются выборы, он, скорее всего, не дотянет», — заключил Зараев.

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Ранее астролог Борис Зак рассказывал, что 18 февраля — идеальная дата для переговоров РФ и США, которые прошли в Саудовской Аравии, поскольку это был день больших возможностей и достижений. Напомним, Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вторая встреча делегаций состоялась 27 февраля в Стамбуле. В Госдепе заявили о продуктивном диалоге между сторонами.

Ольга Годуненко
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