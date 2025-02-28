Конец Зеленского и переговоры Путина с Трампом: Астролог назвал Life.ru главные события марта

Март всегда был судьбоносным месяцем для России, и 2025 год не станет исключением. Астролог Александр Зараев в беседе с Life.ru заявил, что этот месяц станет переломным моментом как в российской, так и в мировой политике.

По его мнению, в начале марта нас ждёт изменение финансовой структуры государственного устройства. Ослабление доллара, жёсткие экономические реформы — всё это подготовительные всплески перед крупными переменами.

В марте будет коридор затмений. Включатся так называемые кармические лунные узлы. Первое включение произойдёт во время полнолуния 14 марта, когда Луна будет в оппозиции к Солнцу и находиться на своей лунной оси. Кстати, я ожидаю, что встреча Путина и Трампа может произойти перед этим, 13 или 14 марта. Александр Зараев Астролог

Также эксперт предсказал судьбу Владимира Зеленского. Плутон вошёл в знак Водолея, под которым родился глава киевского режима. По словам Зараева, этот транзит предвещает конец его политической карьеры и, возможно, тюрьму.

К концу июня 2025 года СВО пройдёт точку невозврата. Астролог отмечает, что тогда все карты будут раскрыты, и либо будет поставлена жирная точка, либо подписано соглашение.