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28 февраля, 03:15

В Госдепе заявили о продуктивном диалоге между США и Россией в Стамбуле

Госдеп: США и РФ в Стамбуле определили шаги по стабилизации двусторонних миссий

Российская и американская делегации встретились в Стамбуле 27 февраля и согласовали первичные шаги для улучшения двусторонних миссий. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«США выразили беспокойство по поводу доступа к банковским и контрактным услугам, а также подчеркнули важность поддержания адекватного уровня кадров в американском посольстве в Москве. В ходе продуктивного диалога стороны смогли определить конкретные первые шаги для стабилизации дипломатических отношений»,сказано в заявлении Госдепа.

В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле
В МИД раскрыли тему встречи делегаций России и США в Стамбуле

Делегацию США возглавила Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы. Российскую сторону представлял директор Североатлантического департамента МИД, посол Александр Дарчиев.

Коултер и Дарчиев договорились о новой встрече, которая состоится в будущем. Дата и место проведения, а также состав участников будут согласованы позднее.

Как сообщал Life.ru, встреча делегаций РФ и США в Стамбуле продлилась шесть с половиной часов. Переговоры проходили в резиденции американского генконсула в условиях секретности.

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Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Лия Мурадьян
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