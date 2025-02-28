В Госдепе заявили о продуктивном диалоге между США и Россией в Стамбуле

Российская и американская делегации встретились в Стамбуле 27 февраля и согласовали первичные шаги для улучшения двусторонних миссий. Об этом сообщил Госдепартамент США.

«США выразили беспокойство по поводу доступа к банковским и контрактным услугам, а также подчеркнули важность поддержания адекватного уровня кадров в американском посольстве в Москве. В ходе продуктивного диалога стороны смогли определить конкретные первые шаги для стабилизации дипломатических отношений», — сказано в заявлении Госдепа.

Делегацию США возглавила Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы. Российскую сторону представлял директор Североатлантического департамента МИД, посол Александр Дарчиев.

Коултер и Дарчиев договорились о новой встрече, которая состоится в будущем. Дата и место проведения, а также состав участников будут согласованы позднее.