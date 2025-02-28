Глава РФПИ Дмитриев назвал перепалку Трампа с Зеленским «исторической»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и член переговорной команды с США Кирилл Дмитриев назвал «исторической» перепалку между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, произошедшую в Овальном кабинете