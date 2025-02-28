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Регион
28 февраля, 19:32
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Глава РФПИ Дмитриев назвал перепалку Трампа с Зеленским «исторической»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и член переговорной команды с США Кирилл Дмитриев назвал «исторической» перепалку между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, произошедшую в Овальном кабинете

«Историческая», написал он на своей странице в соцсети Х.

Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. Но переговоры сразу начались с усмешки главы Штатов, который отметил внешний вид лидера киевского режима, явившегося в Белый дом в «спортивках». Уже в Овальном кабинете республиканец указал на неуважительное отношение к администрации, которая хочет решить конфликт. В итоге Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение по ресурсам осталось без подписи.

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Х / White House

Артём Гапоненко
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