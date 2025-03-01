«Стоите на самой низкой ступени развития»: Захарова нашла сходство между Зеленским и Шариковым
Захарова сравнила перепалку в Белом доме с фильмом «Собачье сердце»
Владимир Зеленский и Шариков из фильма «Собачье сердце». Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / AP, © Кадр из фильма «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk
Вчерашняя перепалка в Белом доме была похожа на фрагмент из фильма «Собачье сердце», в котором профессор Преображенский отчитывает Шарикова. Такое сравнение привела в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала отрывок из фильма и подписала его: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».
«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — говорит Зеленский Шарикову в приведённом отрывке.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США, а Трамп на повышенных тонах уличил Зеленского в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала, а Трамп заявил, что Киев пока не готов к миру. После визита Зеленский дал первый комментарий, в котором поблагодарил американского лидера за визит, но уточнил, что Украине нужен «справедливый и прочный мир».