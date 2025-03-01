«Стоите на самой низкой ступени развития»: Захарова нашла сходство между Зеленским и Шариковым

Вчерашняя перепалка в Белом доме была похожа на фрагмент из фильма «Собачье сердце», в котором профессор Преображенский отчитывает Шарикова. Такое сравнение привела в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала отрывок из фильма и подписала его: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить», — говорит Зеленский Шарикову в приведённом отрывке.