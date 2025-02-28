«Выставил мальчишкой и глупцом»: В Госдуме оценили скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом
Депутат Свинцов: Трамп показал миру, что Зеленский абсолютно недоговороспособен
Владимир Зеленский во время отъезда из Белого дома. Фото © ТАСС/AP/Evan Vucci
Президенту США Дональду Трампу важно показать всему миру, что Владимир Зеленский абсолютно недоговороспособен. Так в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Андрей Свинцов прокомментировал перепалку, произошедшую сегодня в Белом доме.
Очевидно, что на Украине нет никаких залежей на триллион долларов, и никто не сможет их разрабатывать, так как экономика и инфраструктура страны разрушены. Трамп сделал это блефом, на который Зеленский, собственно, и купился. Но теперь, когда Зеленский приехал на его территорию, Трамп фактически выставил его как мальчишку, глупца, абсолютно неспособного к переговорам человека. Он показал, что Зеленский – это не политик, а второстепенный актёр третьего плана, марионетка, над которой просто поиздевались те, кто его использовал.
Переговоры, которые Зеленский с треском провалил, станут главным медийным и политическим успехом Трампа на ближайших переговорах с Европой, считает парламентарий. Именно поэтому он «отфутболил» и Макрона, и Стармера.
«Видно, как чётко и многогранно Трамп «разводит» европейских лидеров, которые пытались призвать его к компромиссу. Но компромисс с Европой невозможен, потому что Трамп уже воспринимает её как свою добычу, жертву, из которой он высосет все соки. Украина, конечно, не имеет ни денег, ни ресурсов, и все это Трамп предъявит Европе», — добавил Свинцов.
По его мнению, теперь все разговоры будут только после выборов на Украине А за те 2-4 месяца, пока будет идти подготовка к голосованию, Трамп примет все необходимые ему решения, чтобы подчинить Европу.
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США прямо под прицелами телекамер, в ходе беседы на повышенных тонах Трамп уличил Зеленского в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала, а Трамп заявил, что Киев пока не готов к миру.