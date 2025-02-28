«Выставил мальчишкой и глупцом»: В Госдуме оценили скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом

Очевидно, что на Украине нет никаких залежей на триллион долларов, и никто не сможет их разрабатывать, так как экономика и инфраструктура страны разрушены. Трамп сделал это блефом, на который Зеленский, собственно, и купился. Но теперь, когда Зеленский приехал на его территорию, Трамп фактически выставил его как мальчишку, глупца, абсолютно неспособного к переговорам человека. Он показал, что Зеленский – это не политик, а второстепенный актёр третьего плана, марионетка, над которой просто поиздевались те, кто его использовал.