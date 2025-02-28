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28 февраля, 18:49
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Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено

Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала, произошедшего в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрик.

Владимир Зеленский спешно покинул Белый дом. Трамп не вышел его проводить.

Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя
Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США прямо под прицелами телекамер. Всё началось с того, что Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Frederic Legrand - COMEO

Александра Вишнякова
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