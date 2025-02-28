Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США прямо под прицелами телекамер. Всё началось с того, что Джей-Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию.