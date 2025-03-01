Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине
WSJ: Трамп приказал рассмотреть возможность прекращения поставок оружия ВСУ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после жёсткой перепалки с главарём киевского режима Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть возможность прекращения поставок оружия Киеву. Вашингтон может прекратить поставки оружия временно или на постоянной основе, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.
После встречи в Овальном кабинете хозяин Белого дома приказал рассмотреть, «могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине». Республиканец намерен ждать дальнейших действий от экс-комика, прежде чем принимать какие-либо решения.
Тем временем после перепалки Зеленского и Трампа украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие. Сбор открыл сооснователь Monobank и Fintech Band, украинский банкир Олег Гороховский. За полчаса якобы удалось собрать более 2 млн гривен, а за десять часов — 10 млн гривен. Напомним, что ссора произошла 28 февраля, когда Зеленский приехал на встречу с хозяином Белого дома. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала.
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