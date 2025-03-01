Трамп хочет прекратить поставки оружия Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп после жёсткой перепалки с главарём киевского режима Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности рассмотреть возможность прекращения поставок оружия Киеву. Вашингтон может прекратить поставки оружия временно или на постоянной основе, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.