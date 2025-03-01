В США разгорелись споры о нецензурной брани Зеленского в адрес Вэнса

По словам блогера, сказанное в адрес вице-президента США нецензурное слово является полным провалом и позором для Зеленского. Пользователи поправили Анхерда, что это слово необязательно относится к конкретному человеку. Часто его используют, чтобы выразить сильное раздражение, разочарование или гнев. Некоторые люди задались вопросом, имеет ли это слово такое же значение на украинском языке.