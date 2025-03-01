В США разгорелись споры о нецензурной брани Зеленского в адрес Вэнса
Блогер Анхерд заявил, что Зеленский на русском языке нецензурно обругал Вэнса
Владимир Зеленский в Белом доме. Обложка © ТАСС / АР / Mystyslav Chernov
Американцы поспорили о значении русского нецензурного слова, которым Владимир Зеленский назвал вице-президента США Джея Ди Вэнса. Оживлённую дискуссию начал американский блогер Джэк Анхерд.
«В сети распространяется видео, на котором Зеленский в лицо называет Джея Ди Вэнса [русским нецензурным словом], — написал он в соцсети X.
По словам блогера, сказанное в адрес вице-президента США нецензурное слово является полным провалом и позором для Зеленского. Пользователи поправили Анхерда, что это слово необязательно относится к конкретному человеку. Часто его используют, чтобы выразить сильное раздражение, разочарование или гнев. Некоторые люди задались вопросом, имеет ли это слово такое же значение на украинском языке.
Напомним, что 28 февраля состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Зеленский объяснил своё поведение эмоциональным состоянием.