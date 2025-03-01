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1 марта, 09:45

В США разгорелись споры о нецензурной брани Зеленского в адрес Вэнса

Блогер Анхерд заявил, что Зеленский на русском языке нецензурно обругал Вэнса

Владимир Зеленский в Белом доме. Обложка © ТАСС / АР / Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский в Белом доме. Обложка © ТАСС / АР / Mystyslav Chernov

Американцы поспорили о значении русского нецензурного слова, которым Владимир Зеленский назвал вице-президента США Джея Ди Вэнса. Оживлённую дискуссию начал американский блогер Джэк Анхерд.

«В сети распространяется видео, на котором Зеленский в лицо называет Джея Ди Вэнса [русским нецензурным словом], — написал он в соцсети X.

По словам блогера, сказанное в адрес вице-президента США нецензурное слово является полным провалом и позором для Зеленского. Пользователи поправили Анхерда, что это слово необязательно относится к конкретному человеку. Часто его используют, чтобы выразить сильное раздражение, разочарование или гнев. Некоторые люди задались вопросом, имеет ли это слово такое же значение на украинском языке.

Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом
Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

Напомним, что 28 февраля состоялась «разгорячённая» встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Во время беседы президент США обвинил экс-комика в неуважении к американской администрации и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Республиканец попытался уговорить гостя на прекращение огня, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Зеленский объяснил своё поведение эмоциональным состоянием.

Дарья Нарыкова
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