Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Владимир Зеленский заранее планировал вступить в словесную перепалку с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Однако он не ожидал столь жёсткой реакции. Бессент высказал это мнение в эфире телеканала Fox News.

По словам министра финансов, среди членов Демократической партии США есть те, кто считает, что Трамп и Вэнс специально затеяли конфликт с Зеленским для его дискредитации.

«Думаю, Зеленский изначально стремился к этому, но удивился резкому ответу», — сказал Бессент.

Он также заявил, что был потрясён поведением Зеленского перед камерами.