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1 марта, 01:40

Глава Минфина США Бессент: Зеленский заранее готовил конфликт с Трампом и Вэнсом

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Владимир Зеленский заранее планировал вступить в словесную перепалку с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Однако он не ожидал столь жёсткой реакции. Бессент высказал это мнение в эфире телеканала Fox News.

По словам министра финансов, среди членов Демократической партии США есть те, кто считает, что Трамп и Вэнс специально затеяли конфликт с Зеленским для его дискредитации.

«Думаю, Зеленский изначально стремился к этому, но удивился резкому ответу», — сказал Бессент.

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Он также заявил, что был потрясён поведением Зеленского перед камерами.

Ранее, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский также высказал мнение о подготовке Зеленского к провокации. Политик считает, что киевский лидер прибыл в США без конкретного плана по сделке, чтобы устроить шоу для всех.

Напомним, что после перепалки Зеленский досрочно покинул Белый дом, а совместная пресс-конференция с Трампом была отменена. Подписание сделки по редкоземельным металлам в итоге не состоялось. Американский лидер заявил, что Киев не готов к миру и пока не желает говорить с Зеленским.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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