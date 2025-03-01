С Путиным легче: Трамп больше не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп отказался от общения с Владимиром Зеленским после инцидента в Белом доме. Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Якобс. По информации источников в команде политика, после скандала украинские чиновники обратились к высокопоставленным лицам администрации США. Они умоляли вернуть переговоры в конструктивное русло, но получили отказ.

«Президент США Дональд Трамп чётко дал понять, что не станет разговаривать с Владимиром Зеленским в этот день. Когда сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Вальц вошли в комнату Рузвельта, они попросили Зеленского уйти», — приводит телеканал комментарий источника.