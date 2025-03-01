С Путиным легче: Трамп больше не хочет говорить с Зеленским после перепалки в Белом доме
CBS: Трамп не желает разговаривать с Зеленским после перепалки в Белом доме
Президент США Дональд Трамп отказался от общения с Владимиром Зеленским после инцидента в Белом доме. Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Якобс. По информации источников в команде политика, после скандала украинские чиновники обратились к высокопоставленным лицам администрации США. Они умоляли вернуть переговоры в конструктивное русло, но получили отказ.
«Президент США Дональд Трамп чётко дал понять, что не станет разговаривать с Владимиром Зеленским в этот день. Когда сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Вальц вошли в комнату Рузвельта, они попросили Зеленского уйти», — приводит телеканал комментарий источника.
По мнению администрации президента США, дальнейшие переговоры действовали бы скорее во вред. Вальц заявил, что Зеленский совершил серьёзную ошибку, подорвав интересы как Украины, так и США. По словам источников, американские чиновники считали, что переговоры о мире будут сложнее вести с российским лидером Владимиром Путиным, однако но теперь видят в Зеленском большие трудности.
Напомним, конфликт во время визита Зеленского в Белом доме вспыхнул, когда сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики властей на Украине почти не осталось мужчин. Затем Дональд Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности. Несмотря на это, Зеленский подчёркивал, что Киев не собирается прекращать огонь. В результате этой напряжённой перепалки сделка по полезным ископаемым не состоялась.
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