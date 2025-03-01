«Киевский клоун плохо сыграл свою роль»: В Совфеде прокомментировали скандал в Белом доме
Сенатор Клишас назвал Зеленского «клоуном», которого выгнали из Белого дома
Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас назвал Владимира Зеленского «плохо сыгравшим свою роль клоуном», которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам.
«Киевский клоун плохо сыграл свою роль «президента» в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат», — написал Клишас в телеграм-канале.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Конфликт начался с того, что Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности. При этом Зеленский настаивал, что Киев не желает прекращения огня. Из-за перепалки сделка по минералам сорвалась.