«Киевский клоун плохо сыграл свою роль»: В Совфеде прокомментировали скандал в Белом доме

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас назвал Владимира Зеленского «плохо сыгравшим свою роль клоуном», которого президент США Дональд Трамп выставил за дверь за плохое поведение и неуважение к Штатам.

«Киевский клоун плохо сыграл свою роль «президента» в Белом доме и его выставили вон за плохое поведение и неуважение к США. Блестящий результат», — написал Клишас в телеграм-канале.