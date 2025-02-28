Fox: Украина умоляла перезагрузить переговоры, но Зеленского попросили уйти
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после скандала. Обложка © ТАСС/AP Photo/Evan Vucci
Лидер киевского режима Владимир Зеленский не сам покинул Белый дом — его выгнал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Хайнрих.
После скандальной встречи представители украинской стороны умоляли о перезагрузке переговоров, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц заявили, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома, пока он не будет готов к мирной беседе.
Кроме этого президент и официальные лица США почувствовали неуважение из-за поведения Зеленского, который во время разговора закатывал глаза.
Как сообщал Life.ru, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом. Однако переговоры начались с улыбки главы США, который отметил выбор одежды лидера киевского режима, прибывшего в Белый дом в «спортивках». В Овальном кабинете республиканец подчеркнул неуважительное отношение к администрации, стремящейся разрешить конфликт. Президент США попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но Зеленский настаивал на своём. В итоге, столкнувшись с недовольством администрации Трампа, Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение по редкоземельным ресурсам так и не было подписано.