Fox: Украина умоляла перезагрузить переговоры, но Зеленского попросили уйти

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не сам покинул Белый дом — его выгнал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Хайнрих.

После скандальной встречи представители украинской стороны умоляли о перезагрузке переговоров, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц заявили, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома, пока он не будет готов к мирной беседе.