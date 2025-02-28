Белый дом подтвердил, что сделка по минералам сорвалась после перепалки Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что соглашение по минералам между США и Украиной не было подписано. Сделка должна была быть заключена во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но переговоры с президентом США Дональдом Трампом закончились скандалом.

После этого экс-комик покинул Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США.