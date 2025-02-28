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Регион
28 февраля, 20:11

Белый дом подтвердил, что сделка по минералам сорвалась после перепалки Зеленского и Трампа

Белый дом: Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной не подписана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что соглашение по минералам между США и Украиной не было подписано. Сделка должна была быть заключена во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но переговоры с президентом США Дональдом Трампом закончились скандалом.

После этого экс-комик покинул Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США.

В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского
В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского

Напомним, встреча состоялась 28 февраля. Конфликт начался с того, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что из-за политики киевского режима в стране почти не осталось мужчин, на что Зеленский предложил приехать политикам на фронт и посмотреть на всё своими глазами. Затем Трамп уличил Зеленского в неблагодарности.

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Х / White House

Артём Гапоненко
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