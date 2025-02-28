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28 февраля, 18:49

В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского

Трамп: Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США в Белом доме

После бурного обмена мнениями между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Вэнсом и лидером киевского режима Зеленским в Овальном кабинете хозяин Овального кабинета назвал встречу «значимой». При этом добавил, что бывший комик не готов к миру.

«Я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в него будет вовлечена Америка», написал Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.

Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя
Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя

Политик отметил, что беседа позволила узнать множество деталей, которые иначе было бы сложнее понять. Президент подчеркнул, что пережитые эмоции помогли ему сделать вывод о нежелании Зеленского продвигаться к миру с участием США, поскольку украинский лидер считает, что американская поддержка даёт ему значительное преимущество в переговорах.

«Мне не нужно преимущество, мне нужен мир», — добавил Трамп.

Он выразил недовольство тем, как Зеленский проявил неуважение к Соединённым Штатам в Овальном кабинете, и указал, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирным переговорам.

Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя
Журналисты сняли лицо украинского посла во время перепалки Зеленского и Трампа: оно говорит само за себя

Как сообщал Life.ru, Зеленский досрочно покидает Белый дом после перепалки с Трампом. Переговоры главы киевского режима с президентом США закончились провалом.

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www.kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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