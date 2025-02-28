В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского

После бурного обмена мнениями между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Вэнсом и лидером киевского режима Зеленским в Овальном кабинете хозяин Овального кабинета назвал встречу «значимой». При этом добавил, что бывший комик не готов к миру.

«Я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в него будет вовлечена Америка», — написал Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.

Политик отметил, что беседа позволила узнать множество деталей, которые иначе было бы сложнее понять. Президент подчеркнул, что пережитые эмоции помогли ему сделать вывод о нежелании Зеленского продвигаться к миру с участием США, поскольку украинский лидер считает, что американская поддержка даёт ему значительное преимущество в переговорах.

«Мне не нужно преимущество, мне нужен мир», — добавил Трамп.

Он выразил недовольство тем, как Зеленский проявил неуважение к Соединённым Штатам в Овальном кабинете, и указал, что тот сможет вернуться, когда будет готов к мирным переговорам.