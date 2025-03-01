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28 февраля, 21:30

Дубинский: Зеленский полетел в США без плана, чтобы устроить шоу на весь мир

Владимир Зеленский, по словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отправился в США без чёткого плана действий и попытался создать шоу в Белом доме.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также постарался устроить шоу на весь мир», — написал Дубинский в соцсетях.

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По мнению политика, глава киевского режима утратил связь с реальностью, и теперь Украина рискует потерять поддержку США.

Как сообщал Life.ru, Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире. После чего американский лидер заявил, что глава киевского режима не готов к миру и выказал неуважение к Америке. Оскандалившийся бывший комик спешно покинул Белый дом. Сделка по газу, нефти и металлам не состоялась.

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president.gov.ua

Лия Мурадьян
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