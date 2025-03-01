Владимир Зеленский, по словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отправился в США без чёткого плана действий и попытался создать шоу в Белом доме.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также постарался устроить шоу на весь мир», — написал Дубинский в соцсетях.

По мнению политика, глава киевского режима утратил связь с реальностью, и теперь Украина рискует потерять поддержку США.