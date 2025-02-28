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28 февраля, 19:11

«Уничтожил себя в глазах народа»: Маск «добил» Зеленского после скандала в Белом доме

Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа

Илон Маск и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на хамское поведение главы киевского режима во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которого экс-комик его постоянно перебивал и пытался спорить.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — заявил Илон Маск у себя в социальных сетях.

Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме
Опубликована расшифровка перепалки Трампа, Зеленского и Вэнса в Белом доме

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы подписать с главой США соглашение о редкоземельных металлах. Но договор так и не заключили. Киевский лидер устроил в прямом эфире перепалку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, заявившим, что власти Украины своими действиями практически полностью искоренили мужское население страны. Трамп назвал неуважительным отношение экс-комика к администрации, которая хочет решить конфликт. Лидер Америки попытался убедить главу украинского режима остановить кровопролитие, но тот настаивал на своём. В итоге Зеленскому пришлось уехать из Белого дома, так и не подписав бумаги.

Александра Мышляева
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