«Уничтожил себя в глазах народа»: Маск «добил» Зеленского после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил миллиардер Илон Маск. Так он отреагировал на хамское поведение главы киевского режима во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, во время которого экс-комик его постоянно перебивал и пытался спорить.