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Регион
1 марта, 05:26
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Зеленский объяснился за хамское поведение в Белом доме

Зеленский объяснил своё поведение на встрече с Трампом эмоциональным состоянием

Владимир Зеленский, комментируя перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, объяснил своё поведение эмоциональным состоянием. Вместе с этим в интервью на Fox News он продолжил выражать недовольство по поводу политики США.

На встрече в Овальном кабинете Трамп указал на отсутствие у Украины козырей в конфликте и нехватку солдат. Сам Зеленский отметил, что высказывания высокопоставленных американцев о разрушении Украины и массовых потерях граждан вызывают вопросы о дружбе между двумя странами. Он подчеркнул, что стремится быть вежливым, однако настоятельно попросил избегать обсуждения этих потерь.

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Напомним, что накануне в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая точно войдёт в историю, благодаря разразившемуся скандалу. Предполагалось, что стороны подпишут договор по полезным ископаемым, но сделка в итоге сорвалась. Трамп, почувствовав неуважение от Зеленского, «вышвырнул» его. Президент США подчеркнул, что Украина сталкивается с проблемами и не выигрывает в конфликте с Россией, а также выразил недовольство отсутствием благодарности со стороны Киева за американскую помощь. Он призвал к прекращению конфликта и отметил свою нейтральную позицию, заявив, что не позволит Зеленскому диктовать условия.

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X / Republicans against Trump

Оксана Попова
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