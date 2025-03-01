Зеленский объяснился за хамское поведение в Белом доме

Владимир Зеленский, комментируя перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, объяснил своё поведение эмоциональным состоянием. Вместе с этим в интервью на Fox News он продолжил выражать недовольство по поводу политики США.

На встрече в Овальном кабинете Трамп указал на отсутствие у Украины козырей в конфликте и нехватку солдат. Сам Зеленский отметил, что высказывания высокопоставленных американцев о разрушении Украины и массовых потерях граждан вызывают вопросы о дружбе между двумя странами. Он подчеркнул, что стремится быть вежливым, однако настоятельно попросил избегать обсуждения этих потерь.