Белый дом обвинил Зеленского во враждебности по отношению к Джей Ди Вэнсу

Владимир Зеленский проявил враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу во время недавних переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

По её словам, именно Зеленский стал инициатором конфликта. Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп считает важным, что инцидент был зафиксирован на камеру.

«Американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — сказала она.