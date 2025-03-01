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1 марта, 01:27

Белый дом обвинил Зеленского во враждебности по отношению к Джей Ди Вэнсу

Владимир Зеленский проявил враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу во время недавних переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

По её словам, именно Зеленский стал инициатором конфликта. Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп считает важным, что инцидент был зафиксирован на камеру.

«Американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — сказала она.

Зеленский верит в восстановление отношений с Трампом после их перепалки
Зеленский верит в восстановление отношений с Трампом после их перепалки

Глава киевского режима также поругался и с самим Трампом. Американский лидер почувствовал себя оскорблённым и заявил, что Зеленский не готов к миру. Сделка по полезным ископаемым из-за этого не состоялась.

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Х / White House

Артём Гапоненко
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