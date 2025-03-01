Зеленский верит в восстановление отношений с Трампом после их перепалки

Глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что верит в возможность восстановить отношения с Дональдом Трампом после их громкого конфликта в Белом доме.

«Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми», — сказал он.