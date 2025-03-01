Зеленский верит в восстановление отношений с Трампом после их перепалки
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © president.gov.ua / flickr / Trump White House Archived
Глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что верит в возможность восстановить отношения с Дональдом Трампом после их громкого конфликта в Белом доме.
«Потому что это отношения больше, чем с президентом, это исторические отношения, сильные отношения между нашими людьми», — сказал он.
Однако украинский лидер отказался извиняться за перепалку с Трампом, подчеркнув, что Украина борется за свою свободу и жизни своих граждан.
Кроме того, экс-комик отметил, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США. Напомним, сделка сорвалась из-за конфликта Трампа с Зеленским во время их встречи в Овальном кабинете.