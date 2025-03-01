Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Белом доме

Оскандалившийся в Белом доме глава киевского режима Владимир Зеленский отказался извиняться за грубую перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы чрезвычайно признательны американцам за их поддержку. В течение всех трёх лет я искренне благодарен за помощь, которая позволила нам выжить. Однако мы должны оставаться честными и открытыми в наших высказываниях», — заявил Зеленский.

Также в ходе интервью киевский лидер отметил, что Украина хочет закончить конфликт, но «надо понимать, что это война за свободу и жизни украинцев». Кроме того, он заявил, что считает Владимира Путина и россиян врагами.