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Регион
28 февраля, 22:53

Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами.

«Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — сказал Трамп.

Американский лидер уверен, что мира можно добиться прямо сейчас.

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Напомним, встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне закончилась скандалом: политики устроили перепалку перед камерами, а американский лидер обвинил экс-комика в нежелании заключать мир. В итоге стороны не подписали согласованный договор по редкоземельным ресурсам, а лидер киевского режима вынужден был досрочно покинуть Белый дом.

Артур Лапсаков
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