Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами.

«Я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — сказал Трамп.

Американский лидер уверен, что мира можно добиться прямо сейчас.