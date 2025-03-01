Премьер Венгрии Орбан похвалил Трампа после перепалки с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку президенту США Дональду Трампу после его стычки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сильные люди стремятся к миру, а слабые приводят к войне. Сегодня президент Трамп смело высказался за мир. Даже если не всем это легко принять. Спасибо, господин президент», — похвалил Орбан Трампа на платформе X.