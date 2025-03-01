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28 февраля, 22:22

Премьер Венгрии Орбан похвалил Трампа после перепалки с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку президенту США Дональду Трампу после его стычки с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сильные люди стремятся к миру, а слабые приводят к войне. Сегодня президент Трамп смело высказался за мир. Даже если не всем это легко принять. Спасибо, господин президент»,похвалил Орбан Трампа на платформе X.

В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского
В США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского

Встреча Трампа с Зеленским прошла в пятницу в Вашингтоне и закончилась словесной перепалкой. Американский лидер почувствовал себя оскорблённым и заявил, что Зеленский не готов к миру. Сделка по полезным ископаемым не состоялась.

Лия Мурадьян
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