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1 марта, 00:05

Зеленский: Подписание сделки по ресурсам Украины полностью зависит от США

Владимир Зеленский отметил в интервью Fox News, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США.

«Я думаю, они должны подписать. Страны должны прийти к соглашению, министры должны поставить подписи. Вот и всё. Когда это произойдет, не знаю. Это зависит от американской стороны», — заявил он.

Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Белом доме
Зеленский отказался извиняться за перепалку с Трампом в Белом доме

Life.ru ранее сообщал, что украинская делегация после напряжённой ситуации в Белом доме ещё час ожидала подписания соглашения, однако этого так и не произошло. В Белом доме заявили, что причиной этого стала перепалка Зеленского и Дональда Трампа.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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