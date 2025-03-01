Зеленский: Подписание сделки по ресурсам Украины полностью зависит от США
Владимир Зеленский отметил в интервью Fox News, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США.
«Я думаю, они должны подписать. Страны должны прийти к соглашению, министры должны поставить подписи. Вот и всё. Когда это произойдет, не знаю. Это зависит от американской стороны», — заявил он.
Life.ru ранее сообщал, что украинская делегация после напряжённой ситуации в Белом доме ещё час ожидала подписания соглашения, однако этого так и не произошло. В Белом доме заявили, что причиной этого стала перепалка Зеленского и Дональда Трампа.
Обложка ©
kmu.gov.ua