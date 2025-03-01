Зеленский: Подписание сделки по ресурсам Украины полностью зависит от США

Владимир Зеленский отметил в интервью Fox News, что будущее соглашения по минеральным ресурсам Украины сейчас зависит от США.

«Я думаю, они должны подписать. Страны должны прийти к соглашению, министры должны поставить подписи. Вот и всё. Когда это произойдет, не знаю. Это зависит от американской стороны», — заявил он.